MLB》招募現代神獸？ 哈波暗示費城人要搶楚奧特

費城人今為哈波舉辦加盟記者會。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕明星外野手哈波（Bryce Harper）以13年3.3億美元（約新台幣102億元）史上最大約轉戰費城人，今天舉行加盟記者會，哈波受訪時也暗示，希望球隊2年後能招募天使強打「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。

費城人季後積極補強，陸續找來麥卡琴（Andrew McCutchen）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）和塞古拉（Jean Segura） ，最後更迎來重量級球星加盟，與哈波簽下13年3.3億美元的歷史級大約，讓球隊戰力更上一層樓，有望衝擊世界大賽冠軍。

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哈波被問及自己的合約是否會影響球隊未來補強時，他語帶玄機地表示，「自己每年的年薪大約為2600萬美元，這樣仍讓球隊有空間補強，大概2年後將會有大咖球員進入自由市場，到時就等著看吧。」

哈波的暗示都指向楚奧特，他將在明年季後恢復自由身，能否返鄉效力值得關注，兩大看板球星若是合體，費城人有望成為新的「邪惡帝國」。

楚奧特。（資料照，今日美國）

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