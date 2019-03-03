MLB》傳天使開10年3.5億綁神鱒 王牌記者：至少該4億

如果失去楚奧特，天使球迷恐怕不會願意放過老闆Arte Moreno。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕哈波（Bryce Harper）與費城人隊簽下的13年3.3億美元巨約，不僅打破馬查多10年3億美元的合約紀錄，同時也是美國職業運動史上最大的合約，但這個紀錄可能馬上就會被天使神鱒楚奧特（Mkie Trout）打破，《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，天使隊正在考慮開出10年3.5億美元的延長合約，綁住這位聯盟現今最強打者。

如果這紙合約成真，將會同時打破北美職業運動史上最大總額，以及平均年薪最高的紀錄。只不過羅森索認為，楚奧特的價值遠超過這份合約，數據網站《Fangraphs》上，楚奧特生涯的WAR（綜合貢獻值）來到64.7，遠比哈波生涯累積的30.7、以及馬查多（Manny Machado）的30.2都還要來得高，前者在今年拿到3.3億美元的合約，後者則拿到3億美元的合約。

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馬查多與哈波先後簽下破紀錄大約。（資料照）

WAR是一個累積的衡量標準，楚奧特生涯有五個賽季的WAR，比哈波2015年宰制國聯並拿下MVP的時候還要高，當年的哈波打出wRC+191的驚人成績，WAR來到9.3，而楚奧特卻有五個賽季的WAR超過哈波2015年的表現。楚奧特生涯WAR最差的一季是2017年，當年他因傷只出賽114場，WAR為6.9，這甚至是馬查多生涯至今未曾企及的高度，馬查多生涯WAR最高的賽季是2015年，當年他的WAR為6.6。

楚奧特目前的合約還剩下兩年，接下來兩年他的年薪是3325萬美元，羅森索認為，天使隊從來都不掩飾他們想要與楚奧特續約、阻止他進入自由市場的想法，但楚奧特卻不想談論這些，他在今年春訓時被問到延長合約的話題時，都選擇不正面回應。

天使神鱒楚奧特。（資料照）

羅森索指出，楚奧特在目前合約結束後將會來到29歲，這比馬查多與哈波簽下10年以上大約的歲數都還要大，但楚奧特的表現卻遠比這兩人還要好，因此給楚奧特4億美元，年均4000萬美元的合約看起來相當合理，同時這個金額應該要是最低的標準，而非天花板。

羅森索透過《Fangraphs》的公式解釋，楚奧特在這些年來的產值，遠高於他所獲得的金額，就算天使隊給他一紙10年4億美元的合約，他在合約後期的表現會不符身價，但他認為楚奧特在10年約的前段提供的產值，肯定會遠超於4000萬美元。

假設天使隊不與這位準名人堂球員續約，可能會對球隊造成相當大的傷害，不只球隊戰力會大打折扣，天使隊老闆Arte Moreno更無法向球迷解釋，為何市場更小的教士隊能以10年3億美元簽下馬查多，自己卻沒有辦法留下這位可能的隊史最偉大球員。

楚奧特。（資料照）

在費城人隊簽下哈波以後，楚奧特其實是有機會離開天使隊的，哈波那張合約的均薪只有2540萬美元，這讓費城人隊有薪資空間能開出高薪的怪物合約網羅楚奧特，同時洋基隊、小熊隊、道奇隊這些豪門球隊都有可能出手爭奪楚奧特。

最後羅森索認為，對天使來說最好的情況，就是留下楚奧特，羅森索聽說楚奧特在南加州過得十分高興，而天使隊最終的目標也是贏球，他們的農場系統更在總管艾普勒（Billy Eppler）的操作下逐漸茁壯，因此天使隊的未來需要楚奧特，他們也想要楚奧特。現在天使隊只需要決定，他們到底該花多少錢來綁住這位現代神獸而已。

哈波在加盟記者會上暗示費城人要搶楚奧特。（今日美國）

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