全英賽》小戴八強有望對決賽娜 他點出球后的不安定因素

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）



〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎積極備戰6日將開打的超級1000系列全英公開賽，力拚3連霸，有望在8強對決將會對上印度前球后賽娜（Saina Nehwal）。對此，前印度隊國家教練庫馬（Vimal Kumar）認為，若是兩人交手的話，賽娜的贏面很大，因為戴資穎有傷在身。

世界排名第9的賽娜在全英賽首輪將對上排名第29的蘇格蘭名將Kirsty Gilmour，前印度隊國家教練庫馬受訪時坦言不能輕敵，第一戰可能是一場苦戰，但他對賽娜有信心，而且賽娜的鬥志高昂，有很高的機率能晉級下一輪。

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賽娜被列在籤表上半部，如果打進8強的話，有望對決世界球后戴資穎，庫馬表示，今年對於賽娜是幸運的一年，先是贏得印尼大師賽冠軍，8強若是與小戴交手，賽娜贏面很大，因為對手有傷在身。

賽娜今年1月贏得印尼大師賽冠軍。（資料照，法新社）

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