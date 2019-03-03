足球》利物浦同城德比明登場 兩隊主帥未踢先互嗆

利物浦主帥克洛普。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕利物浦與艾佛頓的同城德比戰將在明凌晨12點15分上演，不過還沒開踢雙方總教練就擦出火花，也讓這場焦點大戰更引人注目。

兩隊前一次對戰，利物浦在補時階段靠著前鋒歐利基（Divock Origi）的絕殺進球，以1：0帶走勝利。不過，進球的那一刻，紅軍主帥克洛普（Jurgen Klopp）直接衝進場與球員慶祝，讓艾佛頓主帥席爾瓦（Marco Silva）相當不爽，痛批他不尊重比賽，成為雙方的導火線。

請繼續往下閱讀...

近期克洛普接受採訪時又直言，和利物浦比賽對艾佛頓來說就像是世界盃決賽。對於這樣的言論，席爾瓦也酸溜溜的反擊，「就兩支球隊來說，這都是一場重要的比賽。先前對戰他們為那顆幸運的進球而慶祝，在我們看來，這樣的舉動才像是贏得了世界盃決賽一樣。」

在席爾瓦回嗆之後，克洛普再度被問到此事，仍語帶酸意的表示：「大家會討論拜仁、曼聯，但真的沒有人會談論艾佛頓或沃特福德。」但後來克洛普解釋，「我們是利物浦，和他們交手就像是世界盃決賽一樣，我的意思就是這樣。我們會那樣慶祝不只是因為絕殺比賽，也是因為兩隊德比的歷史。」

利物浦目前暫居英超第2名，落後多賽一場的曼城2分，本場比賽若無法贏球，龍頭位置就會換人坐。而艾佛頓已經9年無法擊敗利物浦，上一次贏球要追溯到2010年10月。

艾佛頓主帥席爾瓦。（路透）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/