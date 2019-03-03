德甲》拜仁5：1血洗門興！ 德甲積分追上龍頭多特

拜仁慕尼黑近12場德甲賽事贏下11場，積分也追平今年長據龍頭的多特蒙德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕德甲賽事第24輪，拜仁慕尼黑（Bayern Munich）作客魯爾區強權門興格萊德巴赫（Borussia Mönchengladbach），靠著波蘭神鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）梅開二度的表現，拜仁以5：1輕鬆踢館收下勝利，由於這輪賽事多特蒙德（Borussia Dortmund）輸球，拜仁德甲積分來到54分追平多特，多特只以些微淨勝球優勢暫時保住龍頭。

比賽剛開賽，第2分鐘J羅（James Rodriguez）角球助攻給馬丁尼斯（Javi Martinez），馬丁尼斯一記頭錘將球頂進門為拜仁首開紀錄，9分鐘過後，穆勒（Thomas Müller）接獲隊友傳球後射門被門興的門將索莫（Yann Sommer）擋出，但他未將皮球掌握住，使得穆勒上前補射入網，比分改寫至2：0，比賽第37分鐘，門興的斯丁德爾（Lars Stindl）接到阿札爾（Thorgan Hazard）的漂亮過襠直塞球後勁射入網，將比分追至1：2僅1球落後，上半場比數即是以2：1坐收，拜仁暫時領先。

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下半場的拜仁更加火力兇猛！比賽第47分鐘萊萬多夫斯基接到蒂亞戈（Thiago Alcântara）傳球後一個轉身直接起腳射門得分，讓拜仁拉開到2分的差距，比賽第75分鐘格納布里（Serge Gnabry）的補射進球再將比分改寫至4：1，拜仁大比分遙遙領先，比賽第90分鐘，德國後衛基米希（Joshua Kimmich）在禁區內被犯規，幫助拜仁獲得12碼罰球機會，萊萬多夫斯基也把握住機會梅開二度，終場拜仁5：1大勝門興。

狀況火熱的拜仁近12場德甲賽事拿下11勝，德國盃的部份也晉級8強，歐冠盃16強賽事則將在3月14日於主場迎戰利物浦。

狀況不佳的多特近5場德甲賽事僅1勝3和1敗，德國盃也早已被淘汰，歐冠盃16強首輪賽事則是輸給熱刺3球，晉級8強希望渺茫，而德甲龍頭地位也岌岌可危。

萊萬多夫斯基目前以德甲15顆進球和法蘭克福前鋒約維奇（Luka Jovic）並列德甲進球王。

本場比賽斬獲2顆入球的萊萬多夫斯基，目前並列德甲進球王寶座。（法新社）

攻下門興本場唯一進球的斯丁德爾。（美聯社）

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