日職》第二打席飛球出局 大王連5打席未敲安

王柏融。（資料照，取自日本火腿推特）





〔體育中心／綜合報導〕「台灣大王」王柏融昨天首度在火腿主場札幌巨蛋亮相，3打數無安打，中斷連8場敲安，今天再戰橫濱DeNA，王柏融仍擔任先發第四棒，守左外野，力拚札幌巨蛋首安。

火腿首局就有攻勢，中島卓也和大田泰示在1出局後接連敲安，形成一二壘有人，王柏融在得點圈有人時仍無法建功，被橫濱先發左投今永昇太的內角148公里速球三振，下一棒清宮幸太郎擊出二壘滾地球出局，雙雙未能幫助球隊先馳得點。

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王柏融4局下第二打席敲出右外野飛球出局，公辦熱身賽已經連續5打席未能敲安，札幌巨蛋首安仍難產。

上稿時間：11：45

更新時間：13：10

熱身賽先發名單：

日本火腿

第一棒 西川遥輝 指定打擊

第二棒 中島卓也 游擊手

第三棒 大田泰示 中外野手

第四棒 王柏融 左外野手

第五棒 横清宮幸太郎 一壘手

第六棒 谷內亮太 二壘手

第七棒 野村佑希 三壘手

第八棒 石川亮 捕手

第九棒 萬波中正 右外野手

先發投手 金子弌大

橫濱DeNA

第一棒 神里和毅 中外野手

第二棒 柴田龍拓 二壘手

第三棒 索托 右外野手

第四棒 羅培茲 一壘手

第五棒 宮崎敏郎 指定打擊

第六棒 倉本壽彥 游擊手

第七棒 細川成也 左外野手

第八棒 伊藤光 捕手

第九棒 伊藤裕季也 三壘手

先發投手 今永昇太

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