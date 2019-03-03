東京馬》曹純玉女子馬拉松破全國 達標世錦賽

曹純玉今天在東京馬拉松女子全程馬拉松跑出2小時36分14秒，達到2019年世界錦標賽參賽門檻。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕曹純玉今天在東京馬拉松女子全程馬拉松跑出2小時36分14秒，突破許玉芳保持15年的全國紀錄，更達到2019年世界田徑錦標賽參賽門檻。

許玉芳在2004年廈門馬拉松跑出2小時39分53秒締造紀錄，多年來我馬拉松女將都期待能打破紀錄。27歲曹純玉是2017年台北世大運國手，並與張芷瑄、游雅君、陳宇璿奪世大運團體半程馬拉松銅牌，如今她在東京馬更創下個人新猷。

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至於目前我僅2人取得世錦賽門票，除了曹純玉，另一位是亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村。

此外，東京馬是世界六大馬拉松賽事，總統府祕書長陳菊特地到日本東京為台灣跑者、羊角姊妹加油。

總統府祕書長陳菊特地到日本東京為台灣跑者、羊角姊妹加油。（駐日特派員林翠儀攝）

總統府祕書長陳菊高舉「羊角姊妹，你們是最棒」的加油旗幟。（駐日特派員林翠儀攝）

總統府祕書長陳菊特地到日本東京為台灣跑者、羊角姊妹加油。（駐日特派員林翠儀攝）

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