NBA》Kobe沒聽過林來瘋 豪哥談當年無奈心情

林書豪當年以38分力壓布萊恩。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪7年前締造「林來瘋」襲捲全球，近日他上隊友格林（Danny Green）的Podcast節目提到當年往事，布萊恩（Kobe Bryant）的高傲回應，讓他感到相當無奈。

林書豪在2012年2月4日對籃網，替補砍進28分外帶8助攻，幫助尼克收下勝利，也獲得先發重用，靠著出色表現接連擊敗爵士和巫師，掀起一波「林來瘋」奇蹟，林書豪也成為當時籃球界最火紅人物。

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不過，布萊恩當年接受媒體訪問時，表明根本沒聽過林書豪的大名，讓林書豪感到受傷，近日他在節目提到此事時透露無奈表示，「其實我菜鳥年時碰過他很多次，我覺得他應該知道我是誰才對。」

布萊恩講完話後馬上領教到「林來瘋」的可怕威力，也是林書豪生涯最為瘋狂的一役，他在尼克主場狂飆38分，力壓老大的34分，還以92：85拿下勝利，至今仍令球迷津津樂道。

林書豪之後於2014-15年轉戰湖人，和布萊恩曾短暫共事一季。

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