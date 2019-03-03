NBA》詹姆斯關鍵時刻兩罰軟手 湖人慘輸墊底太陽

詹姆斯拿下27分9籃板16記助攻，可惜關鍵時刻罰球兩罰俱墨，球隊最終未能逆轉取勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕離季後賽漸行漸遠的湖人隊，今天作客鳳凰城太陽隊主場，三節打完湖人隊落後多達17分，第四節靠著詹姆斯（Lebron James）反攻帶領下，湖人一度追到只剩3分差，不過後續裁判一個關鍵誤判，加上最後詹姆斯關鍵時刻再度軟手，罰球2罰俱墨，終場太陽隊以118：109擊敗湖人隊。

太陽狀元艾頓（Deandre Ayton）拿下全隊最高的26分外帶10籃板的「雙十」成績，布克（Devin Booker）拿下25分4籃板4助攻，J.傑克森（Josh Jackson）替補上場拿下16分，新秀布里吉斯 （Mikal Bridges）替補上場也有12分5籃板2助攻的表現。

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太陽狀元艾頓今天拿下全隊最高分。（圖片取自推特）

湖人隊這場比賽得分最高的是詹姆斯，他拿下27分9籃板，送出多達16記助攻，但他在關鍵追分時刻的兩罰軟手，也親手澆熄球隊的反攻氣燄。今天詹姆斯甚至發生相當離譜的失誤，他在發球時直接把球砸向籃板，將球權拱手送給太陽隊。

英葛蘭（Brandon Ingram）是湖人隊本場比賽表現第二好的球員，他全場拿下25分，抓下7籃板，最近英葛蘭5場比賽平均能攻進28分。替補中鋒麥基（JaVale McGee）今天10投10中，以百分百的命中率拿下21分，抓下7籃板。

麥基今天命中率百分百。（今日美國）

太陽隊是本季第一支被淘汰的球隊，而湖人在今天輸掉墊底的太陽隊後，距離季後賽來到4.5場勝差。

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