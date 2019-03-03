NBA》三分雨射翻天 活塞33分差大勝騎士

肯納德攻下全場最高的26分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞今天作客挑戰騎士，全隊點點開花狂下三分雨，共飆進20記三分彈，肯納德（Luke Kennard）替補貢獻全場最高的26分，活塞終場就以129：96、33分之差血洗騎士。

活塞在東部排名第7，當家主帥凱西（Dwane Casey）希望球員都能抱著背水一戰的心態面對任何一場比賽，為季後賽打拚。

請繼續往下閱讀...

全隊將士用命，當家主控R.傑克森（ Reggie Jackson）首節5投5中，貢獻12分，也率領球隊單節轟進42分，早早奠定勝基，活塞此役共投進20顆三分彈，肯納德包辦其中的6顆，攻下全場最高的26分，R.傑克森投進4顆挹注24分，卓蒙德（Andre Drummond）繳出13分、10籃板雙十成績，葛瑞芬（ Blake Griffin）則有14分、9助攻和7籃板的表現。

騎士球星洛夫（Kevin Love）今天高掛免戰牌，塞克斯頓（Collin Sexton）攻下全隊最高的16分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/