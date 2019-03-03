NBA》KD轟34分、柯瑞關鍵攻勢 勇士險勝七六人止敗

柯瑞關鍵時刻挺身而出。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期狀態欠佳的勇士，今克服最多14分落後，杜蘭特（Kevin Durant）轟34分，加上柯瑞（Stephen Curry）末節挺身而出連飆9分，最終以120：117驚險擊敗東部強權七六人，終止2連敗低潮。

勇士半場打完雙位數落後，不過，擅長打第三節的衛冕軍發威，單節狂飆38分逆轉，兩隊決勝節展開拉鋸，七六人主力雖火力有限，靠著板凳奇兵M.史考特（Mike Scott）外線連發，數度逼平戰局。

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比賽最後階段，勇士柯瑞挺身而出接管戰局，外線、中距離出手都進，積極突破要到罰球也都能破網，一人連拿9分穩住戰局，七六人原有機會追平，豈料T.哈里斯（Tobias Harris）發生踩線違例致命失誤，勇士客場踢館成功。

杜蘭特拿34分。（今日美國）

杜蘭特24投11中拿34分，外帶5籃板、5助攻，柯瑞全場投進5顆三分球，28分全隊居次，卡森斯 （DeMarcus Cousins）25分、8籃板，K.湯普森（Klay Thompson）因右膝痠痛缺陣。

七六人4人得分達20，B.西蒙斯（Ben Simmons）25分、15籃板、11助攻拿大三元，M.史考特大爆發全場飆進6記三分彈，拿22分，巴特勒（Jimmy Butler）有21分，哈里斯貢獻20分、9籃板。

西蒙斯拿大三元。（美聯社）

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