排球》「帶著笑容打球」台電直落三退中纖 下午兩隊爭冠

台電第二戰擊敗中國人纖。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕企業十四年男女排球聯賽挑戰賽冠軍戰系列賽今進行最後一日賽事，取得聽牌優勢的中國人纖，第2戰以23：25、20：25、14：25落敗，雙方各取得1勝，今日下午5點兩隊將進行殊死戰，決定冠軍得主。

台電女排為今年例行賽冠軍，昨輸掉首戰後，今全隊上緊發條，第1局先打出5：1攻勢，即便最後關頭中纖3度瓦解局末點，仍舊以23：25落敗。

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次局中纖開賽先持得點，但沒能穩住領先優勢，讓台電一口氣連拿4分超前，加上舉球員謝苡縥發球屢次破壞對手防線，最後兩局台電分別以25：20、25：14勝出。

昨天輸掉第1戰，台電教頭姚承杉坦言，球員壓力很大，加上從前年開始，隊上球員有打不完的國際賽，在身體疲勞及壓力的影響下，第1戰狀況未如預期，「太急著想贏，打起來太過急躁。」今背水一戰，姚承杉說，球員的心態、情緒都有調整到位，打出應有水準。

台電「自由女神」楊孟樺則說：「這都已經是最壞的情況了，沒有太多顧慮，大家就放開來打。」她提到，今天大家沒有討論太多技術層面的東西，反倒是相互提醒要有笑容，開心的面對比賽。

台電黃芯瑜網前扣殺攻擊。（記者羅沛德攝）



台電曾琬羚網前扣殺攻擊。（記者羅沛德攝）

台電黃瀞萱網前扣殺攻擊。（記者羅沛德攝）

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