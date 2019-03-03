NBA》板凳暴徒洛斯末節狂飆16分 魔術擊敗溜馬

魔術明星中鋒伍切維奇（圖右）今日攻得27分為全隊最高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前一場才擊落衛冕軍勇士的奧蘭多魔術（Orlando Magic），此役作客至印地安納溜馬（Indiana Pacers）主場，挾帶著高昂的氣勢，魔術靠著「白魔獸」伍切維奇（ Nikola Vucevic）的27分，以及洛斯（Terrence Ross）第4節16分，整場23分的關鍵表現，終場以117：112逆轉溜馬奪2連勝。

比賽首節打完兩隊戰成27平手，半場則是60：55主隊溜馬取得領先，第3節溜馬一度取得10分領先，但是魔術在最後7波球權中拿下5分，將比分追近至僅4分落後。

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決勝節魔術在洛斯的帶領下吹起反攻的號角，比賽剩下4分08秒時投進一顆關鍵3分球，加上一記三分線外要犯成功，3罰俱中讓魔術取得114：107領先，溜馬雖以一波5：0攻勢將比賽追進至2分差，富尼耶（Evan Fournier）投進一顆價值連城的3分彈澆熄溜馬的反撲氣燄並鎖定勝局，終場魔術以117：112踢館成功，這場勝利是魔術自2016年3月31日以來在溜馬主場的第一勝。

今年首度入選明星賽的伍切維奇拿下全場最高的27分外加8籃板，洛斯拿下23分，包括16分集中在第4節，富尼耶貢獻19分外，還傳出8次助攻並抓下5顆籃板，優異的表現幫助魔術獲勝。

溜馬的波丹諾維奇（ Bojan Bogdanovic）延續前一場的火燙手感，這場攻下溜馬最高的25分，D.柯利森（ Darren Collison）則挹注23分10助攻的雙十表現。

魔術近況極佳，近13場拿下10勝3敗，目前30勝34敗暫居東部第8，以些微勝率差領先第9的黃蜂。

溜馬近4場比賽輸掉3場，因七六人今天也輸球，所以溜馬目前41勝23敗，依舊排名東部第3。

洛斯（圖右）本場攻下23分，16分集中在第4節，富尼耶（圖左）也貢獻19分8助攻的好表現。（美聯社）

溜馬的波丹諾維奇（圖右）手感依舊火燙，攻下全隊最高的25分，只可惜未能在主場留下勝利。（美聯社）

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