UBA》黃宗翰、黃建智變智多星 台師大痛宰國體大晉級4強

臺灣師大黃建智（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕107學年度UBA大專籃球聯賽男子公開一級8強賽在健行科大開戰，前役19連勝遭斷的台灣師大今日重整旗鼓，「雙黃」黃宗翰、黃建智請纓先發，搭配團隊9顆三分球，以90：59大勝8強不敗球隊、衛冕軍國立體大，台師大以5勝1敗確定成為第2支4強球隊。

台師大昨被輔仁大學擊敗，團隊吞本屆首敗，全隊更是陷入低氣壓，主帥王志群找全隊開會討論，其中黃宗翰、黃建智更是在會議上找出團隊輸球問題，兩人同時宣告要先發上陣，換下「雙塔」容毅燊、蘇士軒，由「雙黃」繼續替球隊鞏固籃板及禁區防守。

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黃建智繳出14分、6籃板及5助攻，黃宗翰進帳10分、6籃板，至於容毅燊攻下12分，新人王大熱門主控陳又瑋貢獻13分、6籃板，隊長周桂羽斬獲10分。黃建智笑說，「因為前幾場容毅燊、蘇士軒表現不好，所以才決定用先發上陣，以拚勁幫助球隊。」

黃建智在104學年度HBL高中籃球聯賽幫助南山高中稱王，但高三卻在冠軍賽飲恨，他說：「這次我要重回小巨蛋討回顏面，一定要衝一波。」

台師大在8強複賽取得5勝1敗，與國體大皆篤定晉級4強決賽，至於上屆亞軍健行科大今日只要能擊敗輔仁大學，也將晉級決賽。

臺灣師大黃建智（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

臺灣師大周桂羽。（記者陳志曲攝）

臺灣師大大勝國立體大，確定晉級四強。（記者陳志曲攝）

臺灣師大陳又瑋三分跳投。（記者陳志曲攝）

臺灣師大總教練王志群。（記者陳志曲攝）

臺灣師大周桂羽（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

國立體大李家慷。（記者陳志曲攝）

臺灣師大容毅燊（右）持球進攻。（記者陳志曲攝）

國立體大總教練桑茂森。（記者陳志曲攝）



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