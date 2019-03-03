排球》王明浚「燃燒小宇宙」領軍 台電男排挑戰賽五連霸

台電男排隊擊敗MIZUNO隊，贏得107年企業排球聯賽冠軍。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕企業十四年男女排球聯賽挑戰賽冠軍戰系列賽今進行最後一日賽事，取得聽牌領先的台電，今面對MIZUNO火力全開，最終以25：22、25：17、25：21獲勝，完成5連霸，也奪下隊史第9冠。

台電今開局一口氣灌進8分，雖然一度戰成平手，最終仍以25：22收下第1局；次局台電先拉出一波6：3攻勢，暫停過後，MIZUNO扳回一城追成4：6，隨後台電連拿7分超前，最終以25：17收下第2局。

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手握兩局的台電，第3局開局當機，遭MIZUNO打出一波5：0攻勢，從絕對劣勢開始追起，戰成13：14後，台電連拿6分奠定勝基，最終以25：21獲勝。

台電本季不只拿下例行賽冠軍，也完成挑戰賽5連霸，並奪下隊史第9座挑戰賽冠軍，對此，台電教練李鎮鰻表示，這是教練、選手團結一條心的成果，很感謝老將王明浚、戴儒謙、黃建逢幾名選手的努力，「他們真的很辛苦，第3局打得驚險也是因為太想贏，應該更放鬆一點。」

至於5連霸後有無慶功活動，李鎮鰻笑說，球員還得回去國家隊訓練，加上還有球隊的盃賽跟夏令營，沒有太多時間。

連兩戰表現突出的王明浚則說，完成連霸真的鬆一口氣，他認為昨天大家狀況不好，得要有人跳出來，他笑說：「燃燒我的小宇宙！盡力幫助大家。」最後以直落三擊敗MIZUNO封王，王明浚表示有些驚訝，以為今天也一樣會是5局大戰，但已經氣力耗盡的他說：「今天再打5局，我可能會被抬出去。」

挑戰賽前飽受大腿、臀部神經發炎困擾的黃建逢則說：「第一場比賽能贏下來是關鍵，如果昨天輸，今天就會更難打。」他透露目前傷勢僅恢復70%左右，因為之前受傷休息，體能跟肌力有些下滑，他也笑說：「阿浚跟儒謙最辛苦，還好有他們頂著。」

台電王明浚網前扣殺攻擊。（記者羅沛德攝）

台電張善源網前扣殺攻擊。（記者羅沛德攝）

台電王明浚網前扣殺攻擊。（記者羅沛德攝）

台電男排贏得107年企業排球聯賽冠軍。（記者羅沛德攝）

台電男排賽後開心慶祝。（記者羅沛德攝）

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