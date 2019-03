全英賽》印度羽協扯後腿 戴資穎勁敵恐開打前才到英國

戴資穎有望在八強賽和賽娜碰頭。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕超級1000系列的全英公開賽即將於6日在英國伯明罕登場,但印度羽毛球隊卻出現紕漏,可能要到比賽開打前一天才能抵達伯明罕。

世界排名19的印度男單選手普蘭諾伊(H. S. Prannoy),1日在推特上爆料印度羽協出狀況:「原本明天就應該離開印度飛往英國,但到現在都還沒收到我們的機票資訊,看來我們要比賽前一天才能到囉,好棒棒。#一樣的事情一直在發生」底下網友則回說:「典型的印度體育協會作風」。

我國球后戴資穎在全英賽力拼三連霸,小戴今天凌晨才在IG發表動態,表示她已出發飛往英國。

小戴有望在8強賽就對上印度勁敵前球后賽娜(Saina Nehwal),雖然前印度隊國家教練庫馬(Vimal Kumar)受訪認為,「賽娜的贏面很大,因為小戴有傷在身」,但如今印度羽協扯後腿,如果真的如普蘭諾伊所說,印度隊到開打前一天才抵達,恐怕大大影響備戰。

Supposed to leave for #allengland2019 tomorrow but till now no info about our tickets Looks like we will reach a day before the matches #sameoldstory