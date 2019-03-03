全英賽》印度羽協扯後腿 戴資穎勁敵恐開打前才到英國

戴資穎有望在八強賽和賽娜碰頭。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列的全英公開賽即將於6日在英國伯明罕登場，但印度羽毛球隊卻出現紕漏，可能要到比賽開打前一天才能抵達伯明罕。

世界排名19的印度男單選手普蘭諾伊（H. S. Prannoy），1日在推特上爆料印度羽協出狀況：「原本明天就應該離開印度飛往英國，但到現在都還沒收到我們的機票資訊，看來我們要比賽前一天才能到囉，好棒棒。#一樣的事情一直在發生」底下網友則回說：「典型的印度體育協會作風」。

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我國球后戴資穎在全英賽力拼三連霸，小戴今天凌晨才在IG發表動態，表示她已出發飛往英國。

小戴有望在8強賽就對上印度勁敵前球后賽娜（Saina Nehwal），雖然前印度隊國家教練庫馬（Vimal Kumar）受訪認為，「賽娜的贏面很大，因為小戴有傷在身」，但如今印度羽協扯後腿，如果真的如普蘭諾伊所說，印度隊到開打前一天才抵達，恐怕大大影響備戰。

Supposed to leave for #allengland2019 tomorrow but till now no info about our tickets Looks like we will reach a day before the matches #sameoldstory — PRANNOY HS （@PRANNOYHSPRI） 1 March 2019

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