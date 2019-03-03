中職》張閔勛代打建功 桃猿力克兄弟

張閔勛。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕中信兄弟張志豪轟出追平比數的2分砲後，下半局Lamigo桃猿張閔勛代打打下致勝的2分，自辦熱身賽以9：7力克兄弟。

兄弟由陳琥先發，1局上就被擊出4支安打失4分，只投1.2局退場，彭識穎中繼1.2局無失分，第4局換上前年獲得兄弟第2指名後就進行手肘韌帶手術的黃恩賜，一上場連續解決2名打者再被連續4支安打失2分，新人王奕凱中繼1局也失1分，兄弟打完5局上半以5：7落後。

請繼續往下閱讀...

陳琥先發1.2局退場。（記者黃志源攝）

5局下兄弟率先上場的周恩齊擊出二壘打，張志豪開轟追平比數。張志豪今天3打數擊出二壘打和全壘打，打下3分打點，周思齊和陳子豪2安打、1打點。

張志豪擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

6局上兄弟換上鄭錡鴻，被陳晨威和廖健富安打，再投出四壞球，2出局被攻佔滿壘，代打的張閔勛適時安打攻下2分，以9:7領先至終場。

桃猿余德龍2安打、3打點，鍾承祐和廖健富2安打2打點。

桃猿超前比數後，賴達官、游朝惟和江國謙各投1局，都讓兄弟三上三下。

桃猿投手林逸翔。（記者黃志源攝）

兄弟林智勝。（記者黃志源攝）



兄弟艾銳克敲出高飛犧牲打。（記者黃志源攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/