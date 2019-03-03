日職》王柏融應援曲超「台」 球迷高呼日本球團有誠意（影音）

王柏融。（取自日本火腿官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕王柏融連日在主場札幌巨蛋出賽，雖然2場熱身賽都未敲安打，但登場曲以及應援曲陸續出爐，滿滿的台灣味道讓網友大讚日本火腿球團誠意十足。

王柏融昨天首次在札幌巨蛋主場亮相，登場曲選用台灣團體兄弟本色夯歌《Fly Out》，一亮相就伴隨歌聲：「這樣太危險，飛太遠！」，今天則是應援歌出爐，整首歌高達八成是中文。後頭搭配日文片假名，讓日本人也能順暢發音，台灣球迷稱讚火腿球團很有誠意。

請繼續往下閱讀...

這首應援曲開頭是中文「最強王、金牌王、最強金牌柏融大王」，第二段則是日文演唱「用淬鍊過的力量和技術擊潰強敵」，最後再以中文喊「全壘打柏融、最強金牌王柏融」。

王柏融應援曲歌詞

（前奏）

最強王！ 金牌王！ （中文）

柏融大王！ （中文）

最強王！ 金牌王！ （中文）

最強金牌 柏融大王！ （中文）

磨きあげてきた力と技術で

強敵を打ち崩す

全壘打 柏融（中文）

最強金牌 王柏融（中文）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/