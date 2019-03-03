MLB》三冠王復活？ 老虎主砲霸氣開轟健康歸來（影音）

卡布雷拉。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕去年因為揮棒不慎造成左手二頭肌撕裂傷，只出賽38場就報銷的老虎主砲卡布雷拉（Miguel Cabrera），今日在對勇士的熱身賽中開轟，是自去年4月以來首轟，宣告健康歸來。

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卡布雷拉將滿36歲，截至目前他在熱身賽5場出賽，11個打數敲出6安，包含1發全壘打和1支二壘安打、還有3次保送，對於這支全壘打，卡布雷拉謙稱：「是被風吹的啦！」

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老虎總教練賈登海爾（Ron Gardenhire）則表示：「他感覺很棒，在打擊練習時我們就看到他能把球擊到每個地方，重點在於擊球時機，他已很久沒有比賽了。」

卡布雷拉2012年榮膺美聯打擊三冠王，但重建中的老虎過去幾季送出多位明星，但卡布雷拉2014年簽下8年2.48億肥約讓他難以找到可以匹配的球隊，他過去兩年出賽168場只敲出19轟，不過距離生涯500轟只剩下35支就能達標，儘管老虎今年的戰績仍不被期待，但卡布雷拉是否達成里程碑會是球迷的看點之一。

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