NBA》詹皇賽後做出罕見舉動 美記唱衰湖人本季「完蛋了」

LeBron James speaks following the Lakers' loss in Phoenix. #GameTime pic.twitter.com/0cmMDtgJ6x — NBA TV （@NBATV） March 3, 2019

〔體育中心／綜合報導〕湖人今在客場出戰以109：118不敵西部墊底的太陽，戰績跌到30勝33負，美媒也紛紛唱衰湖人，認為他們晉級季後賽越來越渺茫，而湖人球星「詹皇」詹姆斯（Lebron James）此役今進球數雖超越傳奇球星Kobe，但對球隊再度失利感到相當無奈，賽後更罕見地直接搭第一班巴士就離開球場。

「我們總是無法在48分鐘的比賽時間內保持專注，這實在很讓人沮喪，」詹姆斯賽後受訪時邊搖頭無奈地說道，「我們很需要這場勝利，接下來得把握贏球機會，現在球隊不應該盯著排名看，而是該專注怎麼打好比賽！」

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此役詹姆斯砍下全隊最高的27分9籃板，還送出多達16次助攻，但他在關鍵追分時刻的兩罰軟手，也親手澆熄球隊的反攻氣燄，而且今天他也出現相當離譜的失誤，竟在發球時將球砸向籃板，將球權拱手送給太陽。

談到這次誇張的失誤，詹姆斯則表示那球他並不是故意的，也不是在發洩情緒，「當時就是做了件蠢事」。

賽後《ESPN》記者記者史密斯（Stephen A. Smith）則爆料，詹皇賽後馬上就搭第一班球隊巴士離開球場，然而過去他幾乎從來沒有這麼做過，史密斯也忍不住評論：「這對湖人來說是一場災難性的失利，如果下場又輸，他們今年的球季大概就要提前結束了！」

詹姆斯對球隊今又失利感到相當無奈。（USA TODAY Sports）



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