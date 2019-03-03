高中木棒聯賽》高苑球員登錄錯誤 強投對決被迫提前終止（影音）

高苑工商登錄名單時發生大烏龍，比賽遭到沒收。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／嘉市報導〕高中木棒聯賽4強戰首役，由平鎮高中、高苑工商兩支勁旅對決，雙方各推李晨薰、林逸達兩位王牌登板，不過兩人都沒投完比賽。高苑工商6局上將先發投手林逸達換下場，換上場的邱駿威名字卻不在賽前提交的名單內，平鎮高中提出抗議，裁判委員討論過後宣布沒收比賽，平鎮就此挺進冠軍戰。

高苑工商登錄的名單中，背號「19」、「20」的名字均為陳英睿，「19」號其實是邱駿威，不過名單誤寫為陳英睿。按大會規定，若球員背號填寫錯誤，總教練必須強制離場，比賽仍可繼續進行，不過技術委員討論結果，認定球員名稱錯誤又上場，視同將違規球員派上場，按規定只得沒收比賽，比賽以9:0計。

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高苑工商總教練李來發賽後無奈離場，平鎮高中總教練吳柏宏則坦言，雙方對陣數次，基本上對方會推出的投手大家心裡有數，「當下發現名單中沒有邱駿威，就提出抗議。這也是帶隊以來第一次遇到這種狀況，也是給大家上了一堂課。」

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