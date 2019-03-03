排球》單日雙重賽1局未失 台電女排力退中纖完成3連霸

〔記者粘藐云／台北報導〕企業十四年男女排球聯賽挑戰賽，昨日輸掉首戰的台電，今面對中國人纖先在上午的賽事以直落三獲勝，晚間再度交手以25：15、25：14、25：15獲勝，完成隊史第2度3連霸，也隊史第7冠。

台電挑戰賽首日落敗，今重整旗鼓，上午賽事先以直落三勝出，兩隊晚間再度碰頭，台電展現必勝氣勢，首局先以25：15勝出，次局加足火力先打出5：1攻勢，雖然中纖頻頻變換陣容，換上童琦芳、黃蔓亞等年輕球員應戰，但仍因失誤過多，以14：25讓出第2局。最後一局，台電為避免夜長夢多，攻勢相當積極，最終以25：15獲勝。

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成功頂住第一戰輸球壓力，最後一天1局未失連拿2勝封后，台電隊長「小毛」張秝芸感性地說：「很高興我們把這個壓力扛下來了，比賽結束當下也有點想哭。」兩天狀況差異相當大，小毛認為，球隊穩定性仍得要提升，「國際選手大家穩定性都很好，如果想要跟其他國家再競爭，這部分得再加強。」

台電郭覲儀網前扣殺進攻。（記者羅沛德攝）

台電黃瀞萱網前扣殺進攻。（記者羅沛德攝）

台電女排隊贏得107年企業排球賽冠軍。（記者羅沛德攝）

台電女排隊贏球慶祝。（記者羅沛德攝）

台電郭覲儀網前扣殺進攻。（記者羅沛德攝）

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