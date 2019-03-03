SBL》離季賽龍頭越來越遠 金酒不敵富邦勇士吞4連敗

蔡文誠攻下15分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕金酒在第16季SBL上半季穩居龍頭寶座，但下半季的勝利卻遲遲未到手，今日又以88：96不敵富邦勇士，吞下4連敗，戰績16勝12敗，僅領先聯盟排名第3的勇士半場勝差，若下周回到板橋體育館無法振作，恐與例行賽冠軍漸行漸遠。

金酒上週兩戰皆敗，如今才迎來本週首場戰事，即使首節與對手打成26：26平手，但第三節一度恍神，並在末節落後達12分，雖然靠洋將夏普回神連續得分，追到只剩3分落後，卻無法一鼓作氣翻轉戰局，吞下本季球隊次長的4連敗。夏普20分、8籃板，佐藍斬獲19分，陳靖寰11分，蘇奕晉10分。

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米歇爾繳出15分、11籃板及6助攻，賈西亞在末節剩2分27秒犯滿畢業，留下25分、7籃板，蔡文誠攻下15分，張伯維斬獲10分，本季個人得分首次破雙位數，至於主控洪志善11分，其中有5分來自末節，替勇士守住勝利。

金酒蘇奕晉上籃得分。（記者林正堃攝）

富邦蔡文誠上籃得分。（記者林正堃攝）

富邦張宗憲上籃，金酒吳怡斌推人犯規。（記者林正堃攝）

金酒吳怡斌推人犯規，張宗憲摔得四腳朝天。（記者林正堃攝）

金酒夏普籃下單打。（記者林正堃攝）

雙方洋將籃下拼搶。（記者林正堃攝）

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