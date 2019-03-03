東京馬》羊角姐妹挺進東馬 願當台灣輪椅競速領頭羊

總統府祕書長陳菊高舉「羊角姊妹，你們是最棒」的加油旗幟。（駐日特派員林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕參加東京馬拉松輪椅競速賽的「羊角姐妹」林黛甄和陳姿予，成為台灣首次進軍海外馬拉松賽的身障選手，雖然因為東京的風雨無法推完全程，但她們表示，這是一個開始，想持續下去。兩人不但以「仰角」正向面對生命的巨變，也願當台灣輪椅競速領頭羊，鼓勵更多身障人士參與。

林黛甄和陳姿予是在4年前發生的高雄石化氣爆中受傷導致下半身癱瘓，兩人並沒有被生命的考驗擊敗，共組「羊角姐妹」練習輪椅速，歷經一年多手部肌肉重量訓練，並參與國內的路跑活動，這次挺進東京馬，引發了話題與關注。

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包括高雄市前市長許立明、高雄氣爆自救會會長陳冠榮等人組成20多人的加油團，前來東京為倆姐妹加油。結果3日賽道旁，出現了一位搖著國旗為參賽的台灣跑者加油的神秘啦啦隊長，她就是現任總統府秘書長的高雄老市長「花媽」陳菊。賽後花媽還前往「羊角姐妹」下榻的飯店，給兩人大大的擁抱。

花媽表示，高雄氣爆是在她任內發生的重大工安事件，林黛甄和陳姿予因此必須終身坐輪椅，生命有了一百八十度的不同，但她們勇於面對，展現強大生命力量讓她很感動。得知高雄氣爆自救會的會長和前市府團隊組團來加油，她也趁著二二八的4天連假，親自來東京向兩人表示謝意，感謝她們的勇敢，也心疼倆姐妹冒著寒風細雨中參加比賽。

恰巧今天是日本的女兒節，花媽還邀了兩姐妹和加油團的女性成員一起在飯店設置的女兒節擺飾前合照，花媽說，「羊角姐妹」就像她的親人，雖然離開市府很久，但在那段歲月大家曾同甘共苦，不管她在哪裡，擔任任何職位，她都一樣會關心她們。

林黛甄（右）和陳姿予（左）賽前練習的背影。（駐日特派員林翠儀攝）

由於加油團對花媽到東京加油，事前保密到家，陳姿予看到花媽時十分驚訝，她表示，真的是受寵若驚，也嚇了一跳，不知有這麼多人為她們加油。羊角妹對於自己的成績不是很滿意，原本預定至少要推半馬21公里的目標並未達成，但鼓起勇氣首次到國外參賽，才發現在國內參加路跑馬拉松與在國外參加不同。

林黛甄也表示，天氣很冷，手很快就凍僵了，尤其又加上下雨，手套濕滑很難使力。看到花媽，林黛甄很興奮也很驚訝，不曉得她會來。

林黛甄和陳姿予是台灣首次參與國外輪椅競速賽的身障選手，很多事情都是台灣選手未曾有過的經驗，競速輪椅也是從日本訂做，甚至小到連比賽時如何補水，怎麼進入起跑區，如何更換衣服等細節，都沒有既有的經驗和資訊，台灣長跑好手張嘉哲在賽前也曾幫忙到處向人打聽，希望透過兩姐妹這次參賽，為台灣身障朋友開闢新的道路。

林黛甄表示，這次的比賽是一個開始，她想繼續下去，對於有興趣參與的朋友，她也表示，競速輪椅蠻辛苦的，真的開始訓練的話，就不要停，推到自己不能推為止。接下來她預定參加澳洲黃金海岸馬拉松賽。

林黛甄（右）和陳姿予（左）賽前練習的背影。（駐日特派員林翠儀攝）

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