高球》感謝偶像伍茲加持 南韓朴城炫匯豐女子賽逆轉封后

朴城炫順利封后。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA匯豐女子錦標賽今進行最後一回合，南韓好手朴城炫打出64桿佳績，以總桿數273桿，逆轉封后，奪下美巡第6冠；台灣女將徐薇淩則繳出平標準桿72桿，以總桿數295桿，並列第43。

朴城炫。（法新社）

前世界球后朴城炫今以落後4桿、並列第8的成績出發，連抓3博蒂開局，接著在第6、7洞又成功抓鳥，即便第8洞吞下柏忌，也未能影響她今天的火燙手感，後9洞又收下4博蒂，總計今日共抓下9博蒂、1柏忌，繳出單日最低64桿，一舉逆轉封后。

請繼續往下閱讀...

這是朴城炫今年首冠，也是LPGA生涯第6冠，今年參加第2場比賽就順利封后，她說：「沒想到今年第1場勝利來得這麼快，之前每年開季都打得相當艱辛，能贏下這場，我想接下來的比賽會讓我打起來比較輕鬆。」

朴城炫與桿弟擁抱。（歐新社）

朴城炫今年開季前，曾與偶像老虎伍茲一同參與活動，今日賽後她也特別向偶像喊話，「如果他有看到這場記者會，我想告訴他，很開心我們能見面，你也帶給我很多力量去贏得這場比賽。」

台灣女將徐薇淩今抓下3博蒂、吞下3柏忌，連2回合都以平標準桿72桿作收，以總桿數295桿拿下並列第43名。

朴城炫。（法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/