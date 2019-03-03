SBL》桃園巨蛋變濕地 璞園靠團隊6人得分擊敗達欣

陳堅恩上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕達欣擁有2008年NBA選秀探花梅奧，璞園有打過NBA的強森，兩人今日率隊在變成濕地的桃園巨蛋較勁，最終璞園靠6人得分上雙，以103：97擊敗達欣，取得4連勝，戰績14勝14敗，勝率重返5成，與裕隆並列第5。

今日因場外有雨勢，桃園巨蛋繼上季璞園與裕隆之戰發生「屋頂漏水事件」，本季在桃園的最終戰役又出現地板不斷滲水，讓場邊工作人員得隨時待命，不斷拿拖把保持場地乾燥，忙得不可開交。至於SBL下週將回到板橋體育館續戰。

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桃園巨蛋球場狀況不佳，地板不斷滲水，讓場邊工作人員不斷拿拖把保持場地乾燥。（記者林正堃攝）

球場狀況不佳，工作人員忙翻天。（記者林正堃攝）

球場狀況不佳，場務人員在場邊隨時待命。（記者林正堃攝）

強森上次對戰達欣繳出25分、12籃板，而梅奧進帳25分、6籃板，當時璞園以2分差獲勝。這次兩人再度率隊狹路相逢，強森斬獲19分、10籃板、4助攻與4抄截，梅奧19分、9助攻、6籃板及2抄截，個人數據不分軒輊，但依舊由璞園取得勝利，值得一提的是，璞園本季4度對上達欣全勝。

璞園另一洋將凱爾18分、6籃板，陳冠全攻下12分，吳岱豪14分，陳堅恩15分及李啟瑋10分。而璞園此仗板凳進帳37分，遠勝達欣的24分，成贏球關鍵。至於達欣大洋將、上週最佳球員麥克連繳出20分、14籃板，林宜輝19分，蘇翊傑10分，無奈板凳火力不如衛冕軍，3連勝宣告中斷。

陳堅恩上籃得分。（記者林正堃攝）

強森行進間出手投籃。（記者林正堃攝）

施晉堯上籃時林宜輝打手犯規。（記者林正堃攝）

陳冠全上籃得分。（記者林正堃攝）

達欣蘇翊傑上籃得分。（記者林正堃攝）

梅奧拉桿出手投籃。（記者林正堃攝）

凱爾灌籃得分。（記者林正堃攝）

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