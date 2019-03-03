羽球》打神了！山口茜激戰3局力退依瑟儂 德國賽封后

山口茜。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級300的德國羽球公開賽今晚進行女單決賽，由日本女將山口茜對決泰國好手依瑟儂，這場作為下週開打全英公開賽的暖身賽，2人都拿出超水準表現激戰69分鐘，最後山口茜在驚濤駭浪中，以16：21、21：14、25：23力退依瑟儂。

此前雙方交手20次，山口茜贏了其中11次，佔有優勢，不過依瑟儂開局手感極佳，以21：16拿下首局。

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但第二局依瑟儂失誤明顯增加，山口茜取得4：0領先，率先拿到11：4換邊後，依瑟儂依然未能挽回頹勢，以14：21讓出第二盤

第三局兩人比數更膠著，殺得難分難解，戰到17：17平，山口茜連下兩分來到19：17，但依瑟儂猛力殺球，連救2個賽末點扳平，比數成為20：20。

此後雙方數度丟士，比數來到23：23，依瑟儂救球不及倒地再失1分，山口茜又出現賽末點，依瑟儂費盡最後力氣連續殺球，但山口茜再現頑強防守，連續2次魚躍救球、更奮力打出一記致勝球，最後終於在第五個冠軍點以25：23拿下比賽勝利。

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