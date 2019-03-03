高中木棒聯賽》高一林昱珉好投勝大理 穀保5日與平鎮爭霸

穀保高一投手林昱珉單場飆出11K。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉市報導〕高中木棒聯賽今天賽程最後一場，是穀保家商和大理高中在四強戰遭遇，穀保曾在預賽敗給大理，此役不敢鬆懈，推出極具潛力的高一生林昱珉先發，他以先發6.2局失2分、11三振之姿，帶領球隊挺進冠軍戰，後天將遭遇平鎮高中。

雖然贏球，但穀保總教練周宗志賽後略顯無奈之色，他指出，包括先發投手林昱珉在內，全隊在比分拉開之後，心態上反而鬆懈，「這是我們球員的毛病，比分拉大後，球員心態有些鬆懈。林昱珉這場比賽的控球落差有些大，賽後已提醒過他，未來希望他能注意。」

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林昱珉雖繳出好投，自己也坦言後段有些鬆懈，「投到4、5局，球路開始偏高，可能因為專注力分散了。」

穀保後天要在冠軍戰迎戰平鎮，雖然平鎮和高苑之戰四強戰以裁定形式結束，但因比賽實際進行超過5局，球員成績及用球數都照算，因此李晨薰冠軍戰不得登板。

後援投手王彥程，解決最後一人後，大聲嘶吼，釋放壓力。（記者廖耀東攝）



穀保以7：2輕取大理高中。（記者廖耀東攝）

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