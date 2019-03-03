NBA》傻眼！奇特喝水方式超吸睛 KD賽後揭曉原因（影音）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍勇士隊克服多達14分的落後，今在客場以120：117險勝東部強權七六人，一掃近期低迷，勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）此役24投11中砍下34分，外帶5籃板、5助攻，不過今天最吸睛的卻不是杜蘭特在場上的表現，而是他奇特的喝水方式。

杜蘭特今在場邊休息時，臉上還罩著毛巾但卻似乎就這樣直接喝起了水，這離奇的一幕馬上引熱議，NBA節目《GameTime》的主持人Dennis Scott以及其他來賓，還在節目上認真討論起KD究竟是怎麼辦到的！

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而當記者問到杜蘭特怎麽會有這樣奇特的喝水動作時，答案才終於揭曉，原來是因為KD當時實在是太渴了，忘了臉上還圍著毛巾就直接喝水，而最後居然成功喝到了水讓他自己都超驚訝。

杜蘭特（右）今砍下全場最高的34分。（美聯社）

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