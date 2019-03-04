MLB天使想留楚勞特 傳考慮提10年3.5億美元合約

〔中央社〕美國職棒大聯盟MLB球星哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）近日簽下大約後，傳出洛杉磯天使考慮提供10年3億5000萬美元合約給陣中外野手楚勞特（Mike Trout）。

運動新聞網站The Athletic記者羅森塔爾（Ken Rosenthal）的報導指出，天使隊最近考慮要提供一筆10年3億5000萬美元（約新台幣108億元）的天價合約留住楚勞特。

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路透社報導，兩度榮獲美國聯盟年度最有價值球員（MVP）的楚勞特，2014年跟天使簽下6年1億4450萬美元合約，目前合約還剩下2年，但楚勞特尚未表明他是否會在2020年合約到期後仍續留天使。

27歲的楚勞特去年球季出賽140場，打擊率3成12、39支全壘打、79分打點，還有24次盜壘成功。

過去8個球季都效力天使的楚勞特，大聯盟生涯打擊率3成07，並擊出240支全壘打、648分打點。

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