MLB》春訓首轟同天出爐 神鱒、普侯斯背靠背炸裂（影音）

.@MikeTrout and @PujolsFive didn't have to go THAT hard, but they did that, they did that for us.#LAASpring pic.twitter.com/77Ri3zaYdr — Los Angeles Angels （@Angels） 2019年3月3日

〔體育中心／綜合報導〕天使今天用全壘打轟下勝利，看板球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）與普侯斯（Albert Pujols）同日炸裂，今年春訓首度背靠背開轟，助天使以4：1擊敗運動家。

運動家今派右投艾斯查達（Marco Estrada）先發，3局下1出局被敲二壘安打，得點圈有人輪到神鱒打擊，神鱒連看5球形成滿球數，第6球出棒將球扛向中外野深處，飛出牆外形成2分打點全壘打，天使先馳得點取得2：0領先。

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下一棒輪到普侯斯，相隔2顆球再度出現全壘打，普侯斯這回將球扛上中左外野觀眾席，與神鱒背靠背開轟，兩人同天敲出春訓首轟。運動家在7局上靠連續安打破蛋，天使隨後追加一發陽春砲，終場以4：1贏球。

神鱒率先扛出春訓首轟。（資料照，美聯社）

神鱒賽後表示，開轟那球感覺很棒，球看得很清楚，揮棒也做得很好，透露前幾天打擊時，出棒被擠壓打成滾地球，有做一些調整，後來就感覺不錯。普侯斯則說，春訓偶爾有好表現固然開心，但不會想太快衝到巔峰狀態，還需要更多打席調整，才會接近準備就緒。

今天先發3局挨2轟吞敗的艾斯查達則說，神鱒開轟那球，他是投在自己想要的位置，稱讚神鱒是位好打者，但普侯斯那球就是失投，他不太滿意，但整體來說覺得自己投得蠻順利的。

神鱒和普侯斯同天炸裂，本次春訓首度背靠背開轟。（資料照，美聯社）

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