MLB》「法官」另類雙響 田中將大3局無失分摘勝（影音）

賈吉演出雙響，洋基單場狂掃6轟。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今日兵分兩路進行熱身賽，其中對老虎的比賽狂掃6轟，「法官」賈吉（Aaron Judge）和賈納（Brett Gardner）同日演出雙響，洋基以7：1輕取老虎，春訓首度先發的田中將大摘下勝投。

洋基開局就進行火力展示，法官和賈納連2棒開轟，賈納2局下再度炸裂，個人連2打席敲全壘打，桑契斯（Gary Sanchez）隨後也敲陽春砲，洋基取得4：0領先。5局上老虎回敬陽春砲，5局下法官擊出深遠飛球，獲對手「手套助攻」形成兩分砲。

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7局下洋基22歲小將Isiah Gilliam也開轟，擊出此戰全隊第7發全壘打，終場洋基以7：1贏球，今天兩隊得分都來自全壘打，老虎先發左投諾里斯（Daniel Norris）一人貢獻3轟承擔敗投。

法官賽後信心滿滿表示，今年只要全隊保持健康，將會打破去年締造267轟的團隊紀錄，而今天獲老虎外野手雷耶斯（Victor Reyes）「助攻」全壘打，法官則笑說，當時他只想讓球飛越二壘手的頭，通常都是他自己守備時得追那種球，感謝對手相挺。

因雨延後先發的田中將大，今天迎接春訓初登板，面對第一人次就被敲三壘安打，田中隨後用三振找回節奏，連續解決9人完成任務，投完3局只挨1安，無安打無保送，送出2次三振，春訓首度登板摘下勝投。

田中將大賽後透過翻譯表示，他在場上讓自己陷入麻煩，當時他在做一些嘗試，所幸能夠撐過那一局，「還必須再做一些調整，有一些球被打得很紮實，能全身而退蠻幸運的，整體來說，我覺得是一個好的開始。」

田中將大春訓首先發，3局無失分摘勝投。（USA TODAY Sports）

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