MLB》單手射牆二壘安！怪物新秀展現驚人打擊天賦（影音）

Vlad Jr.'s swing is effortless. #SpringTraining pic.twitter.com/FMW9pr3vPW — MLB （@MLB） 2019年3月3日

〔體育中心／綜合報導〕百大新秀榜首小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天熱身賽再度出戰，他也在第一個打席就展現出驚人的打擊技巧，只用單手就敲出一支深遠的二壘安打，熱身賽至今小葛雷諾三支安打當中，就有兩支是長打。

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這場熱身賽在Dunedin Stadium開打，由洋基對上藍鳥隊，小葛雷諾在首打席面對傑曼（Domingo Germán），他輕鬆地用單手就敲出一支深遠的左外野射牆二壘安打，展現驚人的打擊技巧。

曾是大聯盟球員，現任藍鳥隊經理的Charlie Montoyo對這支安打發表看法，他認為如果是他自己來打，那估計只會是支一壘安打，或者遭到接殺。Montoyo稱讚小葛雷諾的那支安打，他認為那球真的太令人驚艷：「小葛雷諾打球相當放鬆，那球是相當令人難以置信地一擊，同時也是對藍鳥隊的好消息。」

小葛雷諾展現驚人打擊天賦。（今日美國）

小葛雷諾透過翻譯表示，他現在感到相當舒適：「我必須要持續努力，在每件事情上都一直努力，我會繼續這樣做的。」

這場比賽藍鳥隊最終以5：2擊敗洋基隊，洋基隊本場比賽表現最好的是一壘手維特（Luke Voit），他對先發投手修梅克（Matt Shoemaker）擊出一支陽春全壘打，打回1分打點。修梅克今天先發2.2局失掉2分，送出5次三振，1次保送。

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