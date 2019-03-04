MLB》首度合體練球 「費城人」哈波週日初場秀

哈波正式投入費城人春訓。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕哈波（Bryce Harper）昨正式穿上費城人球衣，今天首度與隊友合體練球，預計台灣時間本週日（10日）迎接春訓首戰對藍鳥，受訪時坦言還有些緊張，但有信心能在開幕戰前調整到位。

昨天出席加盟記者會後，哈波今天正式投入費城人春訓，一大早就穿著藍色費城人T續現身球場，球帽反戴顯得從容自在，陸續進行伸展、傳接球和打擊練習，也到外野接飛球，受訪時表示會在開幕戰前把自己準備好，也不諱言現在仍然有些緊張。

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「任何時候你到了新環境，不管你的工作是否與棒球有關，都會有一點小緊張，加上一點的興奮感，我想我會需要一些時間，我的家人也是。」哈波說，也把昨天在記者會上說要為把前東家拿冠軍的口誤，歸因於自己的小緊張。

哈波昨在記者會不小心口誤。（資料照，USA TODAY Sports）

「我昨天說要試著把冠軍帶回華盛頓特區，那是我過去7年努力在做的，接下來不一樣了，是新的開始。」哈波表示，透露當下他其實沒發現，是妻子後來提起他才驚覺，但也說畢竟他從17歲到25歲都為國民效力，勢必需要一點時間適應，犯點小錯在所難免，「我是費城人球員了，我為此感到興奮。」

距離開幕戰對勇士還有25天，哈波表示他會照自己的步調調整，不想操之過急，會在開幕戰前準備好，一天一天、一次一次逐漸調整，這一週他會盡可能多做實戰打擊練習，把球看得更清楚，為上場比賽做好準備。

哈波要照自己的步調走，在開幕戰前調整到到位。（USA TODAY Sports）

哈波坦言需要一些時間熟悉新環境。（資料照，法新社）

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