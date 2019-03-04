MLB》表現回穩摘春訓首勝 達比修有找回信心

達比修有找回自信，春訓第2場先發摘下勝投。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕小熊日投達比修有今進行春訓第2次先發，有別於上役單場4保送掉分，今天主投2局無失分，隊友單局猛灌8分，讓達比修友拿到勝投，賽後表示感覺比之前好很多，有信心能幫助球隊，也幽默吐槽隊友一局實在「打太久」。

達比修有春訓初先發只投1.1局，投出4次保送丟掉2分，今天是相隔4天再登板，前2局投完只用27球，未被敲安無失分，送出3次三振僅1保送。小熊球星布萊恩（Kris Bryant）2局下扛三分砲開啟大局，小熊猛打12人次，連8棒安打海灌8分。

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小熊這波打不完的猛烈攻勢，也讓今天原訂投3局的達比修有提前下班，到牛棚補丟15球，讓單日用球量超過40球，今天速球球速在95英哩附近，最快球速97英哩，變化球的控球也大幅改善，今天製造4次揮棒落空，只在開局投出1次保送。

達比修有賽後受訪心情大好，幽默虧隊友們打太久，每一局都要超過30分鐘，提醒他們在春訓省點力氣，留到例行賽再用。達比修有也說，今天比較不緊張，感覺比之前好很多，自信提升不少，覺得投出了最棒的球，「我覺得我能稍微幫得上忙，這表示我們能在分區合季後賽贏球。」

達比修有相信自己有能力幫助球隊。（USA TODAY Sports）

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