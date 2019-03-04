MLB》一年直球均速狂增9公里 馬林魚左投的秘密是？

馬林魚隊左投康利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚隊28歲的左投康利（Adam Conley），去年賽季轉往後援以後，將自己的直球速度狂增至均速95.2英哩（約153公里），5.5英哩（約9公里）的增幅是自從《Statcast》系統啟用以來的新紀錄。

康利對此表示，因為待在牛棚，讓他可以不斷做到這件事：「如果我只要投15到20球，我就可以每一顆球都催到底。」康利今天在牛棚出賽，主投一局送出1K無失分，球速據報來到94英哩。

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康利球速的增進可以簡單地歸因於角色轉換，因為先發投手必須要配速以及調配體力，沒有辦法每一球都用盡全力去投，康利在2017年先發22場比賽，主投102.2局，拿下8勝8敗，防禦率6.14的成績。由於投球機制不穩定的關係，他在去年被轉往牛棚，同時也讓他成為馬林魚隊最重要的牛棚左投之一，去年他出賽52場，投了50.2局，防禦率降到4.09，並送出50次三振。

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）談起康利過往的先發狀況，他表示在2018年之前，教練團都還能看到他先發投出94英哩的球速，但在一兩局以後他就會馬上失速，從93-94英哩降到87-88英哩：「這通常釋出了一些訊息，可能是受傷或者有什麼事情發生了，也可能是他需要讓他的身體變得更強壯。」

馬丁利與教練團最終找到了康利失速的原因，那就是他的投球機制出了問題。康利在去年轉往牛棚後改變了他的投球機制，也讓他的球速就馬上回到了96-97英哩，而且不再往下掉。「所以對我來說，這就只是單純的機制問題，康利不再去對抗他的身體，而是想辦法去好好地運作它。」馬丁利說。

Adam Conley added 5mph to his pitch speed between 2017 and 2018, the highest gain for the year.https://t.co/0QgsuBMiqa



Not coincidentally: he had 20 starts in 22 games in 2017, and in 2018 was all 52 games in relief pic.twitter.com/SIJakrLjCw — Tangotiger （@tangotiger） 2019年3月1日

今年康利的角色將會是在危急時刻面對對方的強力左打的救火隊，同時因為他也可以面對右投手，本季有機會能夠負擔超過一局的投球，類似於釀酒人隊哈德（Josh Hader）的角色。本季馬林魚隊並沒有一個明確的終結者角色，因此康利也有可能偶爾會在這個賽季擔任客串的終結者。

《Statcast》資料顯示，康利有31%的四縫線速球來到95英哩以上，他有14.1%的速球能夠上看96英哩，有3.6%的速球可以碰到97英哩。

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