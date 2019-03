MLB》一年直球均速狂增9公里 馬林魚左投的秘密是？

馬林魚隊左投康利。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚隊28歲的左投康利(Adam Conley),去年賽季轉往後援以後,將自己的直球速度狂增至均速95.2英哩(約153公里),5.5英哩(約9公里)的增幅是自從《Statcast》系統啟用以來的新紀錄。

康利對此表示,因為待在牛棚,讓他可以不斷做到這件事:「如果我只要投15到20球,我就可以每一顆球都催到底。」康利今天在牛棚出賽,主投一局送出1K無失分,球速據報來到94英哩。

請繼續往下閱讀...

康利球速的增進可以簡單地歸因於角色轉換,因為先發投手必須要配速以及調配體力,沒有辦法每一球都用盡全力去投,康利在2017年先發22場比賽,主投102.2局,拿下8勝8敗,防禦率6.14的成績。由於投球機制不穩定的關係,他在去年被轉往牛棚,同時也讓他成為馬林魚隊最重要的牛棚左投之一,去年他出賽52場,投了50.2局,防禦率降到4.09,並送出50次三振。

馬林魚總教練馬丁利(Don Mattingly)談起康利過往的先發狀況,他表示在2018年之前,教練團都還能看到他先發投出94英哩的球速,但在一兩局以後他就會馬上失速,從93-94英哩降到87-88英哩:「這通常釋出了一些訊息,可能是受傷或者有什麼事情發生了,也可能是他需要讓他的身體變得更強壯。」

馬丁利與教練團最終找到了康利失速的原因,那就是他的投球機制出了問題。康利在去年轉往牛棚後改變了他的投球機制,也讓他的球速就馬上回到了96-97英哩,而且不再往下掉。「所以對我來說,這就只是單純的機制問題,康利不再去對抗他的身體,而是想辦法去好好地運作它。」馬丁利說。

Adam Conley added 5mph to his pitch speed between 2017 and 2018, the highest gain for the year.https://t.co/0QgsuBMiqa



Not coincidentally: he had 20 starts in 22 games in 2017, and in 2018 was all 52 games in relief pic.twitter.com/SIJakrLjCw