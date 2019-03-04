義甲》義甲霸主擋不住 祖文特斯持續保持不敗

祖文特斯作客拿坡里取得勝利，兩隊義甲積分拉開至16分差。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕義甲第26輪重點賽事，由排名第2的拿坡里坐鎮迎戰來訪的龍頭祖文特斯，祖文特斯上半場靠著兩顆進球，以及拿坡里下半場關鍵的12碼罰丟，終場祖文特斯以2：1拿下勝利，拉開與拿坡里的差距來到16分差，要奪下義甲8連霸的希望相當濃厚。

上半場比賽第25分鐘，拿坡里後衛一個傳球失誤，將球直接傳給在身後伺機而動的C羅，門將梅雷特（Alex Meret）為避免直接給予C羅攻門機會，在禁區外對C羅犯規而領到紅牌出場，教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）只好將前鋒米利克（Arkadiusz Milik）換下，換上替補門將奧斯皮納（David Ospina），拿坡里全隊也處於10打11的人數劣勢。

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而祖文特斯中場皮亞尼奇（Miralem Pjanić）沒浪費這禁區外自由球的機會，直接將球開進門框內，祖文特斯首開紀錄1：0，比賽第39分鐘，貝納德斯奇（Federico Bernardeschi）在右路一個長傳禁區，埃姆雷‧詹（Emre Can）頭錘直接破門，幫助祖文特斯將比分改寫至2：0。

下半場比賽第47分鐘，祖文特斯的進球功臣皮亞尼奇一個蓄意的手球，直接吞下本場第2張黃牌離場，這樣局面又回到10人踢10人，比賽第61分鐘，因希涅（Lorenzo Insigne）在左路的傳中球給禁區內的卡耶洪（José Callejón）一記推射入網，拿坡里將比分追近至1：2，僅1球落後。

比賽第83分鐘，祖文特斯巴西後衛桑德羅（Alex Sandro）禁區內手球，給了拿坡里一次追平比分的機會，只可惜因希涅12碼罰球踢中立柱彈出，終場比數2：1，祖文特斯在客場驚濤駭浪之中全取3分積分，祖文特斯義甲積分來到72分，拿坡里56分。

拿坡里主帥安切洛蒂賽後接受訪問時表示，他認為C羅假摔，梅雷特跟本沒碰到他。

兩隊控球時間比，拿坡里63.5%優於對手的36.5%，射門次數拿坡里21次遠多於祖文特斯的6次，射正次數是拿坡里5：3。

本場踢進自由球和領到兩張黃牌離場的皮亞尼奇。（法新社）

本場踢丟12碼罰球的因希涅相當懊惱。（歐新社）

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