英超》利物浦被逼和 曼城逆勢攻上排名首位

今日沒能斬獲進球的薩拉。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第29輪的關鍵賽事，由紅軍利物浦作客挑戰同城死敵艾佛頓，由於賽前兩隊主帥才隔空交火，因此這場同城德比看點不只是利物浦的龍頭保位戰，還多了點主帥間的煙硝味，這場賽事利物浦多次攻門機會未能掌握，終場0：0言和，各取1分積分，由於曼徹斯特城（Manchester City）這輪賽事贏球，而利物浦踢和，因此曼城重登英超龍頭位置，目前英超積分曼城71分，利物浦70分，誰最後能拿下冠軍現在定論還過早。

本場賽事艾佛頓的防守固若金湯，屢次化解利物浦攻勢，艾佛頓的英格蘭新生代門將皮克福德（Jordan Pickford）整場表現相當活躍，未讓利物浦攻下城池，將比分死守住，利物浦整場最佳機會於比賽第28分鐘，「埃及梅西」薩拉（Mohamed Salah）接獲對友妙傳形成與門將1對1的絕佳良機，但射門被皮克福德擋出，兩隊即便攻勢不斷，只可惜都沒能改寫比分，終場兩隊戰成0：0平手。

請繼續往下閱讀...

利物浦近況普普，近6場英超賽事2勝4和，反觀曼城重拾衛冕者霸氣，在輸給紐卡索聯之後，英超賽事拉出一波5連勝，將積分超車利物浦，以1分差暫時領先。

擋下薩拉（圖右）單刀機會的皮克福德（圖左）。（路透社）

即使賽前兩隊主帥隔空交火，賽後還是互相致意。（路透社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/