NBA》火箭瘋狂三分雨！「雙登」合轟74分輕取綠衫軍

哈登拿42分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今客場出戰塞爾提克，哈登（James Harden）狂飆42分，加上E.戈登（Eric Gordon）外線火力展示，單場8三分彈、拿32分，助隊115：104收下5連勝，塞爾提克則吞下近6戰第5敗。

東西雙強對決，半場打完戰況卻是一面倒，火箭前兩節打完取得22分領先，整場比賽最大差距28分，雖然塞爾提克決勝節打出17：6的攻勢，試圖力挽狂瀾，最終仍功虧一簣。

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哈登最後階段6犯畢業，此役31投14中、外線18投6中，這是他本季第24場至少有6顆三分，超過40分進帳的比賽，E.葛登手感奇順，18投11中、其中三分準星12投8中拿32分，保羅（Chris Paul）15分、12助攻、6籃板。

E.戈登外線火力傲人。（美聯社）

火箭今下起瘋狂三分雨，單場21顆三分彈，反觀綠衫軍僅8顆，呈現極大落差，厄文（Kyrie Irving）拿全隊最高24分，哈佛德（Al Horford）19分居次，塞爾提克下一場還是場硬仗，對手為衛冕軍勇士。

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