NBA》薛米特轟破隊史三分紀錄 快艇送尼克本季第50敗

薛米特半場就投進7記三分球，單場進帳21分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇隊新秀薛米特（Landry Shamet），今天在場上狂飆7記三分彈，全場轟下21分全是三分進球，快艇隊就在他今天三分火力大放送的帶領下，以128：107輕取對手尼克隊，送給他們賽季第50敗。

快艇隊在首節就靠著薛米特和加林納里（Danilo Gallinari）合計27分的表現，以38：20取得18分的巨幅領先。薛米特在開賽前12分鐘就直接轟下6記三分球，他半場就轟下7記三分球，同時打破了快艇隊史單節三分紀錄，以及半場的三分紀錄。加林納里賽後說道，要能夠防守住射手是非常難的，更何況還有兩到三個。

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加林納里（左2）拿下20分。（今日美國）

薛米特是在T.哈里斯（Tobias Harris）的交易中，從七六人隊獲得的新秀球員，他來到快艇隊後，在這場比賽前出賽8場，平均出賽28.4分鐘能夠獲得11.4分，最近兩場比賽，薛米特分別拿下了20、21分。「自從交易後，我們都相當了解自己的角色為何，我能感覺到我們在一起打得非常好。」

這場比賽尼克隊的多森（Damyean Dotson）拿下全隊最高的17分，馮雷（Noah Vonleh）拿到17分、12籃板，M.羅賓森（Mitchell Robinson）替補上場拿下16分13籃板，還送出4次火鍋。這場比賽他們輸球後戰績來到13勝50敗，是東部戰績最差的球隊，全聯盟他們只有太陽隊的敗場比他們多。

快艇隊在拿下這場勝利後，戰績追過馬刺正式位居西部第七，目前領先馬刺隊半場勝差。

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