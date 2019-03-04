NBA》楊恩莫名吃T引發熱議 傳奇射手批裁判「太敏感」

T.楊恩對裁判吹判感到難以置信。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹以123：118擊敗公牛，T.楊恩（Trae Young）拿18分，因「過度判決」提前離場，賽後引發討論，傳奇射手米勒（Reggie Miller）也發表意見，發文批裁判。

T.楊恩首節和鄧恩（Kris Dunn）因爭吵各領一次技術犯規，到了第三節，T.楊恩飆進一記大號三分後因手叉腰瞪著對方，裁判以此為由送出技術犯規，T.楊恩被迫提前退場。



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不只T.楊恩對吹判結果感到困惑，擺出難以置信的神情，米勒更在推特發文諷刺，「我最愛的NBA比賽現在怎麼了？怎麼變得那麼軟弱又敏感，不敢相信T.楊恩這樣竟會被吹技術犯規。」米勒開玩笑表示，「是我的話，可能會有2年沒球打了。」

賽後T.楊恩解釋，他只是看了對方一眼，一句話都沒說，但裁判Mark Ayotte認為他的行為有挑釁意味，因此才祭出吹判。

T.楊恩提前退場留下18分成績，中斷連3場得分至少30的紀錄。

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