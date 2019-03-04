MLB》哈波、馬查多排不進前十 今年領12億「薪」一哥是他

國民史崔斯柏格榮登本季最高薪球員。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕球星馬查多（Manny Machado）和哈波（Bryce Harper）陸續拿到合約總值超過3億美元的天價大約，但大聯盟官網整理出本季年薪排行榜前10名，國民強投「小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）以3830萬美元（約新台幣12億）年薪，榮登本季「薪」一哥。

大聯盟今天公佈本季球員薪資排行榜，以本季實際可領的年薪做排名，並非整份合約的平均年薪，前10名有6位是先發投手，前三名依序為：史崔斯柏格、薛哲（Max Scherzer）和葛蘭基（Zack Greinke）。

請繼續往下閱讀...

史崔斯柏格在2016年季中與國民達成共識，以7年1.75億美元續約，今年進入合約第3年，往後三季年薪逐年調低，但在合約最後一年可拿到4500萬美元，是這份合約裡的最高年薪，屆時史崔斯柏格將滿34歲。

2019 年薪排行榜前十名：

1，史崔斯柏格，3830萬美元

2，薛哲，3740萬美元

3，葛蘭基，3450萬美元

4，楚奧特（Mike Trout），3410萬美元

5，普萊斯（David Price），3100萬美元

6，克蕭（Clayton Kershaw），3100萬美元

7，卡布雷拉（Miguel Cabrera），3000萬美元

8，塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes），2900萬美元

9， 韋蘭德（Justin Verlander），2800萬美元

10，普侯斯（Albert Pujols），2800萬美元

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/