NBA》胡德板凳殺出！ 拓荒者客場捕蜂成功

下半場攻下27分的胡德，包括決勝節單節21分的表現。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部排名第4的波特蘭拓荒者（Portland Trail Blazers）作客挑戰東部排名第9的夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets），近期狀態火燙的拓荒者靠著板凳暴徒胡德（ Rodney Hood）攻下全場最高的27分以及諾基奇（Jusuf Nurkic）攻下26分的帶領下，終場118：108拓荒者拿下黃蜂，保持在西部前4的位置。

作客的拓荒者首節就以32：25取得領先，而半場結束也有著6分差距，56：50拓荒者暫時領先。

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板凳出發且上半場沒得分的胡德（ Rodney Hood）在第3節剩下2分26秒時才投進本場第一顆球，但胡德到了決勝節開始發威，一共投10中7，包括3顆3分球，加上4罰全中，單節攻下21分，幫助拓荒者在關鍵時刻拉開比分，最終比分118：108，拓荒者喜迎勝利。

胡德拿下全場最高，同時也是他本季新高的27分，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）攻下26分15籃板6助攻，「小李飛刀」里拉德（ Damian Lillard）攻下23分，後場雙槍之一的麥考倫（ CJ McCollum）手感冰冷，這場僅攻下6分。

黃蜂從板凳出發的蘭柏 （Jeremy Lamb）得到全隊最高的23分，同是板凳出發的卡明斯基 （Frank Kaminsky）也貢獻18分外帶7籃板，另外黃蜂一哥「天行者」沃克（Kemba Walker）攻下18分外，還傳出本季新高的12次助攻，「法國小跑車」T.帕克 Tony Parker則是挹注14分5助攻。

這場比賽過後，近況火熱的拓荒者近7場比賽贏下6場，反觀低迷的黃蜂則是近11場輸掉8場比賽。

沃克本場12次助攻為本季新高。（法新社）

今日手感冰冷的麥考倫（圖右）全場僅攻下6分。（美聯社）

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