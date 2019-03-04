MLB》甘願繳豪華稅？ 國民仍對金布瑞有興趣

金布瑞尚未找到新東家。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大咖終結者金布瑞（Craig Kimbrel）還在等待新東家，近日有美媒報導國民仍然有興趣出手，但高層是否願意承擔豪華稅，可能成為影響談約結果的重要關鍵。

金布瑞日前講明想簽長約，開價一張總值1億美元以上的大約，讓許多球隊聞之卻步，春訓熱身賽已經開跑超過一週，金布瑞還沒找到新東家，大聯盟官網點出，近期有媒體報導國民仍對金布瑞有興趣，但豪華稅問題可能成為一大阻力。

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國民目前離豪華稅門檻僅剩450萬美元，若今年團隊薪資仍然超過門檻，將是連續第3年超標，按規定得支付超過門檻金額的50％，做為豪華稅。若國民決定簽下金布瑞，得負擔的不只豪華稅，還有之前金布瑞拒絕前東家紅襪提合格報價，衍生出的補償選秀權問題。

《MASN》的Pete Kerzel透露，目前國民高層並不想超過團隊薪資上限，因此讓金布瑞降臨華府的可能，增添許多不確定性。大聯盟官網則說，若國民最後金布瑞，將與杜利托（Sean Doolittle）、羅森索（Trevor Rosenthal）和巴拉克洛（Kyle Barraclough）打造堅強牛棚，讓國民在競爭激烈的國聯東區更加強悍。

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