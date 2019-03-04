NBA》返鄉奪MVP+最佳防守 勇士想找他回來拚三連霸

柏格特是勇士隊2015年奪冠功臣之一。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕34歲澳洲長人柏格特（Andrew Bogut）返鄉加盟NBL雪梨國王隊，但本季賽程已結束，有可能重返NBA，老東家勇士和七六人等多隊都對他抱有濃厚興趣。

柏格特是2015年勇士奪冠陣容功臣之一，但豐富病史讓他之後變為浪人，輾轉效力獨行俠、騎士和湖人，沒有太多發揮空間的情況下，柏格特去年返鄉延續籃球生涯。

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本季柏格特繳出平均每場11.4分、11.6籃板、3.4助攻和2.7阻攻的表現，助雪梨國王闖季後賽，還拿下MVP及最佳防守球員頭銜，證明寶刀未老。

現賽程進入衝刺階段，各隊積極備戰季後賽，《The Athletic》NBA記者Shams Charania消息指出，擁有豐富經驗的柏加特成搶手貨，力拚3連霸的勇士和七六人等多隊對他抱有濃厚興趣，有機會看到柏加特重返NBA。

柏格特NBA生涯13年共出賽694場，平均每場可貢獻9.8分、8.7籃板、1.6火鍋。

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