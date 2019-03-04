NBA》快艇大勝尼克之夜 前湖人小將受訪暗諷紫金大軍

祖巴克（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天以128：107輕鬆擊敗尼克隊，從湖人隊被交易來的替補小將祖巴克（Ivica Zubac）賽後訪問時偷酸了前東家湖人隊，他說：「當我在湖人隊時，我們並沒有像這樣的夜晚。」

橙縣紀事報的Mirjam Swanson在推特上透露了祖巴克的這段訪問，祖巴克說：「這就是我們該有的樣子，當他在湖人隊時不曾有這樣的夜晚，因為在湖人隊的時候每場比賽都打得相當膠著，不過到了快艇隊，隊上所有球員在對上敵對球隊的每個回合都非常專注。」

請繼續往下閱讀...

今天祖巴克先發出賽，拿下7分5籃板1火鍋，他到了快艇隊後出賽8場比賽，平均能拿到8.8分和7.3籃板。而他的老東家湖人隊，在昨天慘輸給全聯盟戰績最差的太陽隊，甚至他們還因為把祖巴克交易掉後，亟需替補內線人員，更讓人不明白，當初湖人隊到底為何要為了清掉畢斯利 （Michael Beasley），硬是把祖巴克也送給快艇。

快艇隊在今天擊敗尼克隊後單獨排在西部排名第七，快艇隊最近7戰拿下5勝，目前2連勝當中，比起還在為了季後賽掙扎的湖人隊，祖巴克肯定更喜歡這支同樣位於洛杉磯的快艇隊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/