NBA》威少關鍵三分連發 雷霆逆轉灰熊止連敗

魏斯布魯克攻下22分，包括在關鍵的第4節轟下12分，幫助雷霆逆轉獲勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年表現相當低迷的孟斐斯灰熊作客挑戰西部排名第3的奧克拉荷馬雷霆，雷霆靠著「忍者龜」魏斯布魯克 （Russell Westbrook）轟下全隊最多22分的帶領下，一度克服13分落後，雷霆終場99：95逆轉擊敗來訪的灰熊。

在進入到第4節之前，灰熊還以75：67雷霆，暫時有著8分領先，比賽倒數7分鐘時，雷霆原本還落後達13分，比賽剩1分03秒，魏斯布魯克投進追平比數的3分球，雙方93：93平手，隨後他再投進一顆超前比分的跳投，最終雷霆成功守成，以99：95逆轉奪勝。

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雷霆「忍者龜」魏斯布魯克 （Russell Westbrook）轟下全隊最多的22分，其中12分是在關鍵的第4節，並且外加6籃板5助攻3抄截，德國後衛施洛德（Dennis Schroder）則是貢獻17分6助攻，和生涯新高的12籃板，「水行俠」亞當斯 （Steven Adams）除得了13分之外，還豪取22個籃板。

灰熊的A.布萊德利（ Avery Bradley）攻下全場最高的27分，外帶5籃板7助攻，D.萊特（Delon Wrigh）斬獲17分8籃板6助攻，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）則是拿下16分並豪抓13籃板。

這場比賽過後，雷霆終止了4連敗，灰熊則是近8場輸掉6場，雷霆暫時排在西部第3，灰熊則是排名西部倒數第2。

雷霆P.喬治（Paul George）因右肩疼痛傷勢已連3場比賽缺席，灰熊主控康利（Mike Conley）也因傷缺席這場比賽。

布萊德利（圖右）今日攻下全場最高的27分，可惜未能替灰熊拿下勝利。（今日美國）

本場豪取22籃板的亞當斯（圖右）。（美聯社）

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