MLB》調侃哈波講錯話 「雷神」IG發文超故意

雷神在社群發文調侃哈波。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕哈波（Bryce Harper）甫獲史上最大約，風光降臨費城，但昨天卻在記者會發生口誤，大都會強投「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）今在社群發文調侃哈波，讓大聯盟官方《CUT 4》開心準備「看好戲」。

哈波昨天穿上費城人球衣，卻在滿場觀眾面前，不小心說出要把冠軍帶回「華盛頓特區」，被美媒調侃仍對前東家國民念念不忘，哈波今天受訪時坦言，昨天有點緊張，當下也沒發現自己講錯，但也為自己圓場，說他從17歲到25歲都為國民打球，需要一點時間調整。

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大聯盟官方《CUT 4》今天發現，雷神在個人IG上傳了一張自己奮力投球的照片，註解寫道：「我們想把冠軍帶回華盛頓特區，歐不，我是說（紐約）皇后區。」有球迷發文批評雷神，雷神回覆：「有死對頭正好！#國聯西區」

大聯盟官方《CUT 4》對於雷神公開調侃哈波，感到相當開心，點出這兩人都還沒拿過世界冠軍，而雷神生涯至今也還沒被哈波敲過全壘打，兩人本季同屬國聯東區，讓《CUT 4》非常期待後續發展。

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