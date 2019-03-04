NBA》林書豪跨不過三分球障礙 轉戰暴龍最大難關

林書豪今表現失常。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪今暴龍與活塞之戰被拉上先發，表現卻大失常，只拿1分，且5次三分球出手全盡墨，林書豪轉戰多倫多至今外線遲遲未開張，北境大軍延長賽以107：112，2連勝告終。

今天比賽之前，林書豪加盟暴龍打了5場，平均每場出現20.8分鐘，可貢獻8.2分、3.2助攻，但投籃準星僅37.2%，三分球更是邪門的11投0中，今他開賽連續在外線開槍都未能破網，易籃後2度嘗試也未能如願，可見手感之低迷。

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扮演球隊第六人的林書豪，今頂替雷納德（Kawhi Leonard）輪休的先發空缺，但效果並不如預期，整場比賽打得掙扎，連上籃都無法將球擺進，僅靠罰球拿到1分，決勝期直接被教練放入板凳，最終暴龍在延長賽5分吞敗。

總計林書豪今打25分鐘，8次出手全落空，加盟暴龍6戰平均命中率僅31.3%，林書豪得趕快找回手感，才不會在傷兵范維利特（Fred VanVleet）歸隊後上場時間大幅壓縮，喪失在球隊的地位。

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