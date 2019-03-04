高中木棒聯賽》嘉中險勝南英 木聯隊史最佳第7名

嘉中先發宋明憲對南英主投七局，無失分，奪勝投。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉市報導〕嘉義高中今天排名賽遭遇南英商工，雙方形成投手戰，嘉中左投宋明憲先發7局無失分，幫助球隊2:1險勝南英商工，拿下本屆木棒聯賽第7名，也是隊史最佳成績。

嘉義高中總教練蔡士偉曾是台灣大聯盟嘉南勇士隊球員，從職棒場上離開後轉投基層，這次木棒聯賽率隊搶佳績，但他謙稱運氣好，「地區資源不多，大概要每隔兩三年，才有完整陣容，這次佳績要感謝每一個人，當然球員本身也很努力。」

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宋明憲雖然球速不快，但屢屢用準確的變化球壓制南英打者，蔡士偉盛讚他是「球隊的第1號投手」，蔡士偉說：「這麼說不誇張，他就是我們球隊的１號王牌，控球好、內外角交替，他出賽時，我們的守備節奏都很明快。」

嘉中左投宋明憲先發7局表現可圈可點。（記者廖耀東攝）

嘉中首局發動雙盜壘，10號黃士禕跑回首分。（記者廖耀東攝）

八局上，5號張育昇敲進一打點。（記者廖耀東攝）

八上，嘉中跑者許柏薪衝回本壘取得全隊第二分保險分。（記者廖耀東攝）

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